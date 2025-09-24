Essalud La Libertad: Embarazada podrá abrazar a su bebé gracias a que médicos le extirparon tumor de casi 3 kilos del útero

La intervención, realizada en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta (HACVP) de Essalud La Libertad, en la ciudad de Trujillo, fue calificada como inédita y de altísimo riesgo. El tumor, de tipo retroperitoneal, estaba desplazando al bebé y ponía en riesgo inminente ambas vidas.

“Estoy viva gracias a los médicos. No solo salvaron mi vida, también la de mi hijo”. Con la voz entrecortada y lágrimas de alivio, Yuri Iglesias, abogada de 33 años, recuerda el dramático episodio que estuvo a punto de truncar su primer embarazo, a las 17 semanas de gestación, cuando le detectaron un tumor de casi 3 kilos adherido al útero.

Ante la emergencia, se conformó un equipo multidisciplinario integrado por cirujanos oncólogos, ginecólogos, anestesiólogos, radiólogos, neonatólogos y personal de enfermería, quienes trabajaron durante horas en una operación que exigía precisión absoluta. Finalmente, el tumor fue extirpado.

“No se trataba de salvar una sola vida, eran dos, y en condiciones extremadamente complejas”, señaló el Dr. Folker Agreda Castro, jefe del Servicio de Ginecología Oncológica del HACVP.

Hoy, Yuri y su bebé se encuentran fuera de peligro y bajo monitoreo constante, lo que convierte a esta cirugía en un verdadero hito médico en la región. “Voy a ser madre por primera vez. Nada me lo va a impedir. Gracias a Dios y a los médicos de Essalud”, indicó Yuri.

Alta capacidad médica

La Dra. Claudia Holguín Armas, gerente de la Red Asistencial La Libertad, resaltó: “Este caso nos recuerda la importancia de la prevención para detectar a tiempo tumores, pero sobre todo demuestra la capacidad de nuestros especialistas para afrontar con éxito los mayores desafíos médicos”.

Por su parte, la directora del hospital, Dra. Marisabel Huerta Coronel, destacó que el Virgen de la Puerta cuenta con equipos de última generación y profesionales altamente capacitados para este tipo de procedimientos.

La historia de Yuri es hoy un testimonio de esperanza y fortaleza: una madre que estuvo al borde de perderlo todo y que, gracias a la ciencia, destreza médica y a su propia valentía, podrá abrazar pronto a su hijo.