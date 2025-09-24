Hábitos para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas en la vida adulta

La OMS advierte que millones de muertes al año están relacionadas con enfermedades del corazón, muchas de ellas evitables.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 17 millones de personas mueren cada año en el mundo por enfermedades y accidentes cardiovasculares. Una parte considerable de estos fallecimientos ocurre antes de los 70 años, lo que muestra la urgencia de cuidar el corazón a lo largo de la vida. A partir de los 30, el riesgo comienza a aumentar si se reduce la actividad física, se mantiene una dieta poco equilibrada o se incorporan hábitos nocivos como fumar o vapear.

Pascual Chiarella, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC, recomienda establecer una rutina clara que combine ejercicio, alimentación balanceada, descanso y controles médicos. Según explica, la clave está en minimizar los factores de riesgo y adelantarse a los problemas que suelen aparecer con mayor frecuencia después de los 40 o 50 años.

Cinco pasos prácticos para una buena salud cardiovascular

El especialista plantea un plan de acción sencillo que cualquiera puede poner en práctica:

Moverse todos los días : dedicar entre 30 y 60 minutos a actividades aeróbicas como trotar, correr o caminar a paso rápido.

Alimentación balanceada : incluir entre un 10 % y 15 % de proteínas, acompañadas de carbohidratos, frutas y verduras, reduciendo las grasas en exceso.

Eliminar riesgos tóxicos : dejar el tabaco y el vapeo, además de moderar el consumo de alcohol.

Dormir y manejar el estrés : mantener un horario de descanso adecuado, evitar trasnochar y practicar técnicas de respiración o pausas activas.

Controles médicos regulares: revisar presión arterial, glucosa y perfil lipídico, sobre todo en personas con antecedentes familiares o sobrepeso.

“Un corazón sano se construye con constancia”, enfatiza Chiarella. La práctica de estos hábitos no solo contribuye a la salud física, sino también al bienestar mental, mejorando la calidad de vida a largo plazo.