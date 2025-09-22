Proeza médica en EsSalud: Vladimir recuperó la alegría tras someterse a exitoso autotrasplante de dedo del pie a la mano

Un gravísimo accidente lo llevó a pensar que nunca más tendría movimiento normal y funcionalidad en una de sus manos, pero una proeza médica lograda por especialistas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, del Seguro Social de Salud (EsSalud), le devolvió la esperanza.

Vladimir Arias, paciente asegurado de 66 años que se dedica a labores administrativas, fue sometido a un exitoso autotrasplante del segundo dedo del pie a su mano. “Quiero agradecer a todos los médicos del hospital Almenara que me han intervenido. Sin duda, el esfuerzo ha valido la pena”, dijo muy feliz.

La cirugía de alta complejidad duró más de 6 horas y fue realizada por un equipo especializado de seis médicos del Servicio de Cirugía de Mano y Microcirugía del hospital. Vladimir había sufrido la amputación del dedo pulgar al manipular una amoladora, que es una herramienta eléctrica portátil de alta potencia que se utiliza para cortar, desbastar, lijar, pulir y cepillar diversos materiales como metal, piedra, concreto y madera.

“Tras múltiples evaluaciones, decidimos realizar un procedimiento quirúrgico complejo, pero altamente satisfactorio, que es un trasplante del dedo del pie a la mano”, indicó el doctor Rolando Quispe, especialista en cirugía de mano, quien informó que este tipo de intervenciones requiere de una minuciosa planificación quirúrgica y una evaluación integral, tanto física como psicológica.

La cirugía se efectuó bajo microscopio y con técnicas de microcirugía. El dedo trasplantado reemplaza al pulgar amputado, permitiendo al paciente recuperar funciones claves como agarrar objetos o realizar movimientos de precisión. “La intervención fue altamente compleja y demandante, pero ha permitido que el paciente se reintegre de manera completa a las actividades laborales y personales”, comentó el Dr. Quispe.

Funcionalidad del pie está garantizada

El doctor aclaró que la funcionalidad del pie no será afectada. “Muchas veces los pacientes temen perder movilidad al ceder un dedo del pie, pero no tienen dificultades para caminar, correr o incluso jugar fútbol. Lo que se gana es más valioso: la función de la mano”, precisó.

Por su parte, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, resaltó la alta capacidad de los médicos especialistas de la institución para realizar este tipo de complejas intervenciones quirúrgicas, las cuales se enmarcan en el incremento de la producción asistencial, uno de los principales ejes de su gestión.