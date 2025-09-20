Essalud realizó más de medio millón de atenciones en consulta externa a nivel nacional desde el inicio de la huelga

Con un 80% de atenciones concretadas, EsSalud reafirma su firme compromiso con la continuidad de los servicios a los asegurados.

La atención a la población asegurada es la prioridad. Personal médico del Seguro Social de Salud (Essalud) ha realizado 535 878 consultas externas en todas las redes prestacionales y asistenciales a nivel nacional, desde el 9 de setiembre de 2025, día en que se inició la huelga convocada por sindicatos, declarada ilegal.

Desde el inicio de la paralización, la institución activó un plan de contingencia que ha permitido cumplir con el 80% de las atenciones en consulta externa programadas en todo el país.

Estas cifras demuestran el firme compromiso de la institución con la continuidad de los servicios de salud para todos sus asegurados, así como el arduo trabajo y dedicación del personal asistencial, que en su gran mayoría prioriza el bienestar de las familias aseguradas.

En Lima y Callao, las redes prestacionales Almenara, Rebagliati y Sabogal concentraron el 36% del total nacional, superando las 191 000 atenciones en conjunto. Este desempeño subraya la capacidad de respuesta y el compromiso del personal en la capital de la república y en la provincia constitucional.

De igual manera, en regiones como Cusco, Loreto, Ayacucho, Juliaca, Puno, Pasco, Huancavelica y Jaén, así como en el Centro Nacional de Salud Renal, las atenciones se mantuvieron en niveles cercanos al 100% de lo programado.

Compromiso inquebrantable

Este esfuerzo desplegado en distintas partes del país se enmarca en el fortalecimiento del primer nivel de atención, uno de los principales ejes de la gestión del presidente ejecutivo de Essalud, Dr. Segundo Acho Mego, con el objetivo de brindar un servicio más cercano, eficiente y humano.

"Nuestros equipos de salud están demostrado una vez más que el cuidado de los asegurados es nuestra máxima prioridad. La dedicación y el compromiso inquebrantable de cada médico, enfermera y técnicos han sido la clave para superar los desafíos de esta huelga. Los niveles de atención son una muestra del espíritu de servicio que nos mueve a seguir trabajando por la salud de más de 12 millones de peruanos", sostuvo el titular de EsSalud.