Digemid alerta sobre pastillas contra la eyaculación precoz: lote falsificado pone en riesgo la salud

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud advirtió sobre la comercialización de un lote falsificado del medicamento Durasil 60 mg, destinado al tratamiento de la eyaculación precoz. El hallazgo se produjo en dos stands del centro comercial El Hueco, donde se incautó el producto adulterado durante un operativo conjunto con la Octava Fiscalía Penal Corporativa y la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

RIESGOS PARA LA SALUD

El medicamento incautado correspondía al lote 2301733, con fecha de vencimiento en marzo de 2025. Según informó la Digemid, este lote se distribuyó originalmente como muestra médica, pero los productos encontrados no cumplen con los estándares de calidad y fueron calificados como falsificados. La venta irregular de este tipo de fármacos expone a los usuarios a graves riesgos de salud al no garantizar los efectos terapéuticos esperados.

Las autoridades recordaron que Durasil requiere receta médica para su adquisición en farmacias autorizadas. Su uso sin supervisión profesional y la ingesta de versiones adulteradas pueden poner en peligro la integridad física de los consumidores.

RECOMENDACIONES

La Digemid exhortó a la población a verificar el número de lote y registro sanitario de los medicamentos antes de adquirirlos, evitando comprar en lugares informales. Asimismo, recordó que la Ley Nº 29675 establece penas de 4 a 10 años de cárcel para quienes falsifiquen, almacenen o distribuyan productos farmacéuticos adulterados.

Con esta alerta, el Minsa busca reforzar la vigilancia sanitaria y proteger a la ciudadanía frente a un problema que afecta la salud pública y abre la puerta al comercio ilegal de fármacos.