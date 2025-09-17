¿Quieres quedar embarazada? El cannabis podría estar jugándote en contra

Investigaciones en Toronto advierten que el consumo de marihuana puede alterar el material genético de los óvulos y aumentar el riesgo de abortos espontáneos.

Un estudio realizado en Canadá advierte que el consumo de cannabis podría reducir las probabilidades de concebir y afectar directamente los resultados de la fecundación in vitro (FIV). El compuesto psicoactivo más conocido de esta planta, el tetrahidrocannabinol (THC), fue identificado como un factor que interfiere en el desarrollo saludable de los óvulos, comprometiendo así el éxito de los tratamientos de fertilidad.

THC en el entorno del óvulo

La investigación, llevada a cabo en el CReATe Fertility Centre de Toronto junto con especialistas de la Universidad de Toronto, analizó a más de mil mujeres en proceso de inseminación artificial. De ellas, 62 presentaban rastros de THC en el líquido folicular, es decir, el fluido que rodea al óvulo en el ovario. Los resultados mostraron que este grupo tenía menos probabilidades de obtener embriones con un número correcto de cromosomas, una condición fundamental para el éxito del embarazo y para evitar abortos espontáneos.

Los experimentos de laboratorio también detectaron alteraciones en la estructura celular de los óvulos expuestos al THC, incluyendo errores en el huso meiótico, encargado de dividir el material genético durante la formación del embrión. Estos fallos aumentaron el riesgo de aneuploidías, es decir, la presencia de cromosomas defectuosos que pueden interrumpir la gestación o derivar en complicaciones en el desarrollo embrionario.

Aun así, los especialistas coinciden en que son necesarias más investigaciones que tomen en cuenta factores como la edad de las pacientes y la cantidad de cannabis consumida. Expertos externos a la investigación señalaron que la muestra de mujeres con presencia de THC fue relativamente pequeña y que no se detallaron los hábitos de consumo, lo que limita la posibilidad de establecer conclusiones absolutas. Sin embargo, los datos actuales apuntan a una recomendación clara: quienes buscan un embarazo deberían evitar el cannabis.