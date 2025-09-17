Declaran alerta sanitaria en India tras 19 muertes por ameba “comecerebros”

El estado de Kerala, en el sur de la India, declaró este miércoles la alerta sanitaria tras reportar 19 muertes por la infección causada por la peligrosa ameba Naegleria fowleri, conocida como “comecerebros”. Según el Departamento de Salud, se han identificado 69 casos en lo que va del año, de los cuales 23 corresponden solo a este mes, con nueve fallecimientos recientes.

VÍCTIMAS DE TODAS LAS EDADES

La meningoencefalitis amebiana primaria afecta tanto a bebés como a adultos mayores y se transmite al entrar en contacto con aguas dulces y cálidas contaminadas. La ministra de Salud, Veena George, aseguró que los casos detectados son “aislados y no vinculados a un único foco de contagio”, lo que ha elevado la preocupación en la región al no poder atribuirlos a un brote específico.

Ante la expansión de la enfermedad, las autoridades reforzaron la vigilancia epidemiológica y ordenaron clorar piscinas públicas, inspeccionar pozos y depósitos de agua, además de lanzar campañas preventivas. Entre las recomendaciones figura evitar nadar en aguas no tratadas y usar pinzas nasales al sumergirse.

ESTRATEGIA DE CONTROL

Pese a que la tasa de mortalidad de esta infección es cercana al 95% a nivel mundial, Kerala registra una supervivencia del 24%, gracias a la detección temprana y al uso del fármaco antiparasitario miltefosina. Este tratamiento ha permitido salvar a varios pacientes en estado crítico.

El Departamento de Salud trabaja junto al Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) en un muestreo ambiental para identificar las fuentes de contaminación y descartar nuevas rutas de transmisión. La ameba Naegleria fowleri ingresa por la nariz y destruye rápidamente el tejido cerebral, provocando fiebre, convulsiones, pérdida de conciencia y, en la mayoría de casos, la muerte en pocos días.