¿Casualidad o destino? La ciencia revela por qué terminamos con parejas que se parecen a nosotros

Una investigación de la Universidad de Queensland, publicada en Psychological Science en 2025, analizó cómo la genética puede explicar el fenómeno conocido como apareamiento selectivo. Mediante simulaciones informáticas, los científicos observaron que, al heredar rasgos y preferencias al mismo tiempo, surge de manera natural la atracción hacia personas parecidas a nosotros.

GENES Y PREFERENCIAS

Los psicólogos evolutivos Kaitlyn Harper y Brendan Zietsch explicaron que este patrón se debe a un mecanismo sencillo: si una persona hereda un rasgo, como la estatura, también puede heredar la preferencia por individuos con esa misma característica. Así, alguien alto no solo lo es por genética, sino que tiende a sentirse atraído por personas igualmente altas.

El hallazgo fue comprobado en simulaciones de poblaciones virtuales durante 100 generaciones. Incluso sin factores sociales, apareció el patrón de apareamiento selectivo, confirmando que el parecido entre parejas puede surgir como consecuencia natural de la herencia genética.

MÁS ALLÁ DEL PARECIDO FÍSICO

El estudio también plantea que este mecanismo puede aplicarse a rasgos de personalidad, como la extroversión, y que podría explicar fenómenos similares en animales. En peces y aves, por ejemplo, se observa que eligen compañeros con características semejantes, algo que hasta ahora se atribuía al entorno.

Para los investigadores, este hallazgo no descarta la influencia de factores culturales o emocionales, pero demuestra que la biología juega un papel silencioso en nuestras elecciones amorosas. Además, abre nuevas líneas de estudio sobre cómo los patrones de atracción pueden moldear la diversidad genética de poblaciones humanas y animales.