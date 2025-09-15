¿Mareos en el carro? Ciencia indica que tipo de música te aliviaría y cuál te empeoraría

Aunque se trata de un estudio con una muestra reducida, sus hallazgos refuerzan evidencias previas sobre la capacidad de la música para modular tanto el estado físico como el emocional.

Un nuevo estudio científico sugiere que la música podría convertirse en un aliado inesperado para quienes sufren mareo al viajar. La investigación, liderada por el neurocientífico Yilun Li del Henan Institute of Science and Technology, comprobó que ciertos estilos musicales ayudan a que el cerebro se recupere más rápido de las náuseas y el malestar típicos de un trayecto en movimiento.

Melodías que alivian y otras que agravan

El experimento se realizó con 30 voluntarios expuestos a un simulador de conducción diseñado para inducir mareo. Mientras usaban un casco de electroencefalografía (EEG), se registró su actividad cerebral en cada fase: desde la estabilidad inicial hasta la aparición del malestar y la posterior recuperación. Los resultados fueron reveladores: quienes escucharon música alegre redujeron sus síntomas en un 14%, mientras que los que optaron por melodías suaves lograron una mejoría del 13,4%. En contraste, la música triste no solo fue ineficaz, sino que intensificó el malestar.

Los investigadores explican que la música actúa sobre la actividad cerebral en la región occipital, área vinculada al procesamiento visual. Cuando el mareo se agudiza, esta zona presenta patrones menos variados; sin embargo, al introducir música estimulante o relajante, la actividad vuelve a ser más dinámica, facilitando la recuperación.

Aunque se trata de un estudio con una muestra reducida, sus hallazgos refuerzan evidencias previas sobre la capacidad de la música para modular tanto el estado físico como el emocional. Para los especialistas, escuchar canciones animadas o relajantes durante un viaje podría convertirse en una estrategia sencilla y práctica para contrarrestar el mareo, sin necesidad de recurrir a medicamentos.