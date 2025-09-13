Essalud: Madre coraje da a luz a una niña sana pese a tener escoliosis y hernia

El anhelado sueño de ser madre se hizo realidad para Flora, una paciente asegurada. Su cuadro era de alto riesgo, con enfermedades y complicaciones, pero a pesar de ello trajo al mundo a una hermosa bebé en un parto por cesárea asistido por médicos del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Essalud.

Se trata de Flora Quispe, de 27 años, quien presentaba antecedentes complejos, entre ellos escoliosis torácico-lumbar severa, tres cirugías de columna y una intervención por hernia diafragmática. Contra todo pronóstico, en la semana 37 de gestación, logró dar a luz a Mía, una bebé sana de 2950 gramos.

“Mi gran deseo era ser mamá, a pesar de todo. Y lo he logrado gracias al apoyo valioso de los médicos del hospital Almenara. Tener a mi bebe entre mis brazos es una experiencia increíble. Estoy realmente muy feliz”, dijo Flora, emocionada.

El Dr. Héctor Caballero Vera, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del hospital Almenara, fue quien lideró la atención multidisciplinaria que permitió traer el alumbramiento de la saludable bebé sin comprometer la salud de su madre.

“Estamos muy contentos de haber contribuido al logro de este objetivo de vida tan importante como es el de ser mamá. Más del 80 por ciento de nuestras pacientes presentan alto riesgo obstétrico, con comorbilidades previas o emergentes durante el embarazo. La señora Flora es un ejemplo excepcional de superación médica, cuyo seguimiento clínico fue planificado rigurosamente desde su ingreso a la red prestacional”, dijo el especialista.

Centro de referencia nacional

La gestante fue derivada del Hospital Aurelio Díaz Ufano al Hospital Nacional Guillermo Almenara por ser un parto de alto riesgo. Ingresó por emergencia y fue sometida a una cesárea, que se realizó en las primeras seis horas desde su ingreso.

El hospital Almenara, como centro de referencia nacional, recibe constantemente pacientes de todo el país. Casos como el de Flora requieren un abordaje interdisciplinario con infraestructura, diagnóstico y tratamiento oportuno, así como seguimiento dentro su puerperio y las orientaciones correspondientes a sus expectativas reproductivas.