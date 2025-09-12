Minsa aprueba norma técnica para consolidar atención médica por videollamadas

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió la Norma Técnica de Salud en Telesalud (NTS N.° 232-MINSA/DIGTEL/2025), aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 608-2025/MINSA. El documento establece un marco regulatorio para la prestación de servicios médicos a distancia en el país, con base en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La norma se enmarca en la Ley Marco de Telesalud (Ley N.° 30421) y dispone lineamientos para garantizar el acceso oportuno y seguro a la atención de salud. Asimismo, define que los servicios deberán ser brindados por profesionales habilitados mediante el uso de plataformas tecnológicas y herramientas digitales.

Ámbitos priorizados

Los ejes definidos incluyen la prestación de servicios clínicos, la gestión de las instituciones de salud, la provisión de información, la educación y comunicación con enfoque cultural y lingüístico, además del fortalecimiento de competencias en el personal sanitario.

Con la aprobación de esta norma, el Minsa incorpora la telesalud dentro de los instrumentos regulatorios del sistema nacional de salud, con el fin de ordenar su implementación en diferentes regiones del país.