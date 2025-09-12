¿Ves películas de terror? conoce cuándo ayudan a la salud y cuándo pueden ser perjudiciales

El cine de terror es uno de los géneros más consumidos en el mundo y en nuestro país. Cada año, especialmente en Halloween, miles de espectadores buscan en la pantalla grande la adrenalina de pasar miedo. Pero, ¿por qué hay personas que disfrutan de asustarse frente a una película? La psicología ofrece respuestas que ayudan a comprender este fenómeno.

MIEDO CONTROLADO

De acuerdo con especialistas, una de las principales razones es la búsqueda de emociones intensas. El miedo libera adrenalina y dopamina, hormonas que generan excitación y placer. Aunque el espectador sabe que no está en peligro real, su cerebro procesa la experiencia como si lo estuviera, lo que brinda la sensación de enfrentar un reto en un espacio seguro.

El género también cumple una función social: compartir una película de terror con amigos o pareja genera cercanía emocional y fortalece vínculos. Además, superar los sobresaltos produce un efecto de logro personal, como si el espectador hubiera vencido sus propios temores.

BENEFICIOS Y RIESGOS

La psicología indica que ver películas de terror puede traer beneficios como liberar estrés, fortalecer la resiliencia emocional, generar catarsis y mejorar la concentración. Tras la tensión inicial, muchas personas experimentan una sensación de alivio y bienestar que puede incluso mejorar el estado de ánimo.

Sin embargo, no todos reaccionan igual. En niños, adolescentes o personas con ansiedad, depresión o trastornos del sueño, este tipo de contenidos puede intensificar los síntomas y provocar insomnio, angustia o fobias. Por ello, los expertos recomiendan consumir el género con moderación y recordar que el entretenimiento debe contribuir al bienestar emocional, no convertirse en una fuente de malestar.