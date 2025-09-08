Esta es la principal razón por la que no se debe llevar el celular al baño, según la ciencia

Un estudio de Harvard realizado en 125 adultos arrojó resultados que vinculan una incómoda y dolorosa enfermedad con el uso del celular en el inodoro.

Lo que para muchos parece un hábito inofensivo —revisar redes sociales, leer noticias o contestar mensajes desde el retrete— podría tener consecuencias negativas para la salud. Una investigación reciente de la Harvard Medical School, publicada en la revista PLOS One, encontró que las personas que llevan el teléfono al baño presentan un 46 % más de probabilidades de desarrollar hemorroides en comparación con quienes no lo hacen.

El estudio analizó a 125 adultos y reveló que el factor de mayor impacto no es el esfuerzo al evacuar, como se pensaba tradicionalmente, sino el tiempo prolongado que se pasa sentado en el inodoro. Entre los encuestados que utilizaban el celular, más de un tercio permanecía allí más de cinco minutos, mientras que en quienes no usaban dispositivos apenas un 7 % alcanzaba ese lapso. El exceso de presión en la zona anal y la relajación del suelo pélvico serían los detonantes principales.

Más tiempo, más presión

Aunque el estreñimiento crónico sigue siendo un factor clave en el desarrollo de hemorroides, este estudio plantea que la posición prolongada en el retrete por motivos ajenos a la evacuación también favorece el problema. No obstante, especialistas como el gastroenterólogo alemán Ulrich Tappe cuestionan la solidez metodológica de la investigación y advierten que se necesitan estudios de mayor duración para obtener conclusiones más firmes.

Más allá de las hemorroides, el uso del celular en el baño plantea un riesgo de higiene. Una encuesta de YouGov mostró que solo el 39 % de los usuarios limpia su dispositivo después de llevarlo al baño. Según el microbiólogo Markus Egert, los teléfonos reflejan la flora bacteriana de sus dueños y pueden retener gérmenes fecales. Por ello, los expertos recomiendan limpiar los aparatos tras su uso y, para quienes buscan un refugio breve, optar por sentarse en la tapa del inodoro cerrada en lugar de permanecer largos minutos en posición de evacuación.