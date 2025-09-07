Hospital Rebagliati de Essalud cuenta con moderna sala quirúrgica para extirpación de cáncer de piel

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Essalud inauguró un moderno y remodelado ambiente quirúrgico para cirugías de Mohs, técnica altamente especializada para el tratamiento de cáncer de piel. Dicha intervención preserva el tejido sano y facilita un mayor retiro del tejido afectado, lo cual permite un 99 % de curación, frente al 85 % de una cirugía convencional.

Esta implementación ayudará a optimizar la atención de los pacientes, en el marco del incremento de la producción asistencial, uno de los ejes de gestión del Dr. Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de Essalud.

Al respecto, la doctora Celia Moisés, jefa del Servicio de Dermatología del hospital Rebagliati, informó que esta moderna sala quirúrgica tiene una capacidad resolutiva de 40 cirugías al mes. Además, se proyecta duplicar el número de intervenciones gracias al recurso humano calificado.

La especialista informó que este ambiente cuenta con dos camillas que permiten atender a los pacientes de manera simultánea, evita hospitalizaciones innecesarias y optimiza el uso de las áreas quirúrgicas del hospital. Añadió que se reducirá el tiempo de espera para que un cáncer de piel diagnosticado pueda ser retirado oportunamente.

La cirugía de Mohs es altamente específica y recomendada en casos de alto riesgo, como ocurre en los carcinomas. Esto es fundamental en zonas sensibles como nariz, párpados, labios u orejas, donde cada milímetro cuenta.

El análisis del tejido en el mismo acto quirúrgico permite confirmar de inmediato si el cáncer ha sido eliminado por completo, lo que acorta tiempos de espera y favorece la reconstrucción de la zona afectada.

Con esta moderna sala quirúrgica el hospital Rebagliati se convierte en el primer establecimiento de Essalud en realizar, de manera continua, este tipo de cirugía altamente compleja.

La ceremonia de inauguración estuvo liderada por el Dr. Aurelio Arturo Orellana Vicuña, gerente del hospital Rebagliati, y contó con la participación del Dr. Marc Boddicker, reconocido cirujano dermatólogo de Estados Unidos que colabora activamente con el hospital.