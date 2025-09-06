Essalud incrementó consultas y cirugías realizadas en beneficio de asegurados

El Seguro Social de Salud (Essalud) logró crecimientos del 6% al 15%, de enero a julio de 2025, en la atención de pacientes y ejecución de cirugías en beneficio de los asegurados. Estas cifras son el resultado de las estrategias implementadas por la gestión del presidente ejecutivo de la entidad, Dr. Segundo Acho Mego, para garantizar una atención oportuna y de calidad.

En los primeros siete meses del año se realizaron 13.5 millones de consultas externas, lo que representa un incremento del 8% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 12.5 millones de atenciones. Las redes prestacionales con mayor cantidad de atenciones fueron Rebagliati, Sabogal, Almenara; mientras que entre las redes asistenciales destacaron Lambayeque, Arequipa, La Libertad y Piura.

El doctor Acho Mego destacó que estos avances son la muestra del compromiso institucional para ampliar la cobertura y mejorar el acceso a los servicios. “Nuestra prioridad es garantizar una atención segura y oportuna para nuestros más de 12.5 millones de asegurados”, manifestó.

En sala de operaciones

En el ámbito quirúrgico, Essalud llevó a cabo más de 252 mil intervenciones, superando las 238 mil realizadas en igual periodo del año pasado, con un crecimiento del 6%. Este resultado responde a las campañas de desembalse impulsadas por la actual gestión, que buscan reducir las listas de espera mediante distintas estrategias.

En tanto, las cirugías mayores de alta complejidad, como neurocirugías, cardiovasculares y reconstructivas, aumentaron en 15.4% respecto al mismo periodo del año pasado. En el 2025 se llevaron a cabo más de 44 mil operaciones de este tipo,mientras que en el 2024 se realizaron más de 38 mil.

El incremento también se observó en las cirugías de menor complejidad, es decir, aquellos procedimientos de corta duración, bajo riesgo y mínimamente invasivos, que reportaron un aumento de 18.6%.

Por su parte, el Dr. Edilberto Salazar Zender, gerente central de Operaciones, resaltó la labor de los equipos de Essalud, el trabajo coordinado de los profesionales de la entidad y el impulso de la gestión para fortalecer los servicios a favor de los asegurados.