Essalud pone en funcionamiento moderno angiógrafo en el INCOR para optimizar la atención a pacientes cardiovasculares

Mejor servicio para los asegurados. El Seguro Social de Salud (Essalud) puso en funcionamiento un moderno angiógrafo en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), que permite brindar una atención segura, oportuna y con los más altos estándares internacionales a los asegurados con enfermedades cardiovasculares complejas.

Con este equipo de alta tecnología, valorizado en más de S/ 4 millones, se pueden realizar cateterismos cardíacos, angioplastias, implantes de marcapaso, ablaciones, colocación de desfibriladores, endoprótesis, colocación de válvulas, cierres percutáneos de defectos congénitos, cirugías mínimamente invasivas, procedimientos de cardiología intervencionista y de electrofisiología (para diagnosticar y tratar trastornos del ritmo cardíaco y problemas neurológicos), entre otras intervenciones.

“Con esta nueva tecnología reafirmamos nuestro compromiso con los asegurados, quienes recibirán una atención más segura, con diagnósticos más precisos y procedimientos de mayor calidad, que contribuyen directamente a salvar vidas”, destacó el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego.

Capacidad resolutiva

El moderno angiógrafo cuenta con aplicaciones avanzadas en 3D y brinda imágenes en alta definición, que facilitan la labor del personal de salud y garantiza diagnósticos más precisos. Estas y otras características del equipo potencian la capacidad resolutiva del INCOR y fortalecen la atención a pacientes, pediátricos y adultos, con patologías cardiovasculares.

Este angiógrafo es uno de los cinco equipos de su tipo que Essalud adquirió el año pasado por un monto superior a S/ 20 millones. Con esta implementación, el INCOR proyecta contar con cuatro salas de procedimientos de cardiología invasiva y electrofisiología, de las cuales tres estarán equipadas con los nuevos angiógrafos.

Entre enero y agosto del 2025, el INCOR realizó 4 430 procedimientos cardiovasculares en adultos; 1 182 en pacientes pediátricos, y 1 764 procedimientos de electrofisiología. Cabe precisar que el INCOR no cuenta con lista de espera de atenciones.

Por su parte, el director del INCOR, Dr. Luis Buleje Terrazas, señaló que la puesta en funcionamiento del angiógrafo es un paso más en el fortalecimiento tecnológico del instituto. En este sentido, los especialistas del instituto brindan capacitaciones en regiones y promueven la transferencia tecnológica, a fin de que los pacientes que residen en provincias no tengan que viajar a establecimientos de salud de otras regiones para ser atendidos. A ello se suma que INCOR realiza jornadas de desembalse quirúrgico en regiones para disminuir las listas de espera.

Con la implementación de este angiógrafo, Essalud renueva su compromiso de optimizar y modernizar la atención a los asegurados.