Essalud promueve la salud sexual y reproductiva entre la población asegurada

El conocimiento ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Ese es el gran objetivo de las campañas informativas y de sensibilización que lleva a cabo periódicamente el Seguro Social de Salud (Essalud) para promover una vida sexual saludable y el uso responsable de métodos anticonceptivos.

En el Día Mundial de la Salud Sexual, el presidente ejecutivo de Essalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó que estas campañas ayudan al fortalecimiento de la atención primaria, uno de los principales ejes de su gestión al frente de la institución. Esas actividades se registran fundamentalmente en establecimientos del primer nivel de atención.

En esa línea, la ginecóloga Milagros Sánchez del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Essalud explicó que la salud sexual y reproductiva es un componente muy importante en el bienestar del ser humano.

La especialista detalló que el abordaje preventivo incluye consejería para evitar enfermedades de transmisión sexual, acceso a métodos anticonceptivos, atención integral del embarazo, parto y puerperio, y la detección de enfermedades que pudieran complicar la gestación.

Inicio temprano

“Ante el inicio temprano de la actividad sexual, es importante brindar consejería a los adolescentes. Lo que estamos trabajando básicamente es la atención preconcepción en consultorio”, manifestó la Dra. Sánchez.

De esta manera, en el Día Mundial de la Salud Sexual, Essalud renueva su compromiso de sensibilizar a la población sobre la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano, que debe ser informado, satisfactorio, saludable y sin riesgos para la población.