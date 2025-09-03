Día del Neurólogo Peruano: Essalud promueve la salud neurológica para prevenir enfermedades

En el marco del Día del Neurólogo Peruano, el Seguro Social de Salud (Essalud) promueve la salud neurológica y reconoce el trabajo que desarrollan los especialistas que se encargan de diagnosticar y tratar enfermedades del sistema nervioso, que incluye el cerebro, la médula espinal, los nervios y los músculos.

"Reconocemos la labor de estos médicos especialistas, quienes dedican su vida al cuidado del sistema nervioso. Su labor es clave en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas", dijo el presidente ejecutivo de Essalud, doctor Segundo Acho Mego.

A nivel nacional, los especialistas neurólogos cumplen una función esencial en la prevención, diagnóstico y tratamiento de afecciones como epilepsia, Parkinson, demencias, accidentes cerebrovasculares y Alzheimer, entre otras patologías.

La importancia del control

El doctor Cesar Rivera Jimenez, médico neurocirujano del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de Essalud, informó que en dicho nosocomio se atiende un número creciente de pacientes con infarto cerebral o también llamado derrame cerebral (accidente cerebrovascular), una de las emergencias más frecuentes y de mayor impacto en la salud pública.

En especialista explicó que la mejor forma de enfrentarlo es reconociendo los síntomas a tiempo, entre los que destacan la pérdida súbita de fuerza en un lado del cuerpo, dificultad para mover brazos o piernas y alteraciones repentinas de la visión.

Agregó que los factores de riesgo que deben controlarse son presión arterial elevada (hipertensión), colesterol alto, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, obesidad y mala alimentación, estrés prolongado, sedentarismo o falta de ejercicio físico y diabetes.