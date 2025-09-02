Adolescente casi queda paralítico por usar el celular en mala postura

El caso de Min, un adolescente de la provincia de Fujian, en China, encendió las alarmas sobre el impacto del uso excesivo de celulares en la salud. Durante el verano, el joven redujo toda actividad física y multiplicó hasta por cuatro el tiempo frente a la pantalla, recostado en un sofá para revisar redes sociales y jugar. Esta práctica derivó en un cuadro médico grave que casi lo deja sin movilidad.

DOLOR, PÉRDIDA DE SENSIBILIDAD Y DIAGNÓSTICO

Los primeros síntomas aparecieron como molestias en espalda, cuello y hombros, que sus padres confundieron con dolores de crecimiento. Sin embargo, su condición se agravó hasta que un día no pudo levantarse de la cama por el dolor lumbar ni controlar sus piernas y vejiga.

En el hospital, los exámenes revelaron una hernia discal lumbar severa que comprometía nervios espinales. “La columna se había desplazado y los nervios estaban comprimidos casi hasta convertirse en fibras por la presión”, explicó Wang Zhenyu, jefe de Ortopedia del centro de salud.

CIRUGÍA DE URGENCIA

El equipo médico decidió intervenir de inmediato con una cirugía espinal para liberar la presión en la médula. El procedimiento fue exitoso y actualmente Min se encuentra en cuidados postoperatorios, con medicamentos y fisioterapia para recuperar la movilidad.

El caso, difundido por medios asiáticos, se convirtió en una advertencia sobre los riesgos de mantener posturas inadecuadas por tiempo prolongado al usar dispositivos móviles, especialmente entre adolescentes que pasan horas conectados sin pausas ni actividad física.