Nueva esperanza para el párkinson: descubren hormona que protege neuronas

Un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y de la Universidad de Málaga publicó en el Journal of Advanced Research un estudio en el que se demuestra que la hormona IGF-II actúa como un escudo frente al daño neuronal. Este avance representa una esperanza para millones de pacientes que hoy solo cuentan con terapias paliativas.

¿QUÉ ES EL PÁRKINSON Y CÓMO AFECTA AL CEREBRO?

El párkinson es el trastorno del movimiento más común en personas mayores y afecta al 3% de la población de edad avanzada. Se produce por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra del cerebro, lo que genera síntomas como temblores en reposo, rigidez muscular y bradicinesia o lentitud en los movimientos.

Frente a este deterioro, los científicos observaron que la IGF-II protege a las células nerviosas reforzando el funcionamiento de las mitocondrias, reparando el ADN y frenando los procesos de autodestrucción neuronal. Estos resultados sugieren un potencial terapéutico más allá del simple control de síntomas.

DESCUBRIMIENTO PROMETEDOR

El equipo de investigación lleva más de una década estudiando la acción de la IGF-II. En 2021 ya habían comprobado en modelos animales que la hormona podía blindar al cerebro frente a daños neurodegenerativos.

“Queremos conocer todos los detalles de cómo actúa esta hormona en las neuronas. Nuestro objetivo es que en el futuro pueda usarse como tratamiento para frenar enfermedades como el párkinson”, explicó María García-Fernández, doctora y coautora del estudio.

El hallazgo posiciona a la IGF-II como una prometedora vía de investigación en la búsqueda de terapias que cambien el rumbo de esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.