Día Internacional del Obstetra: EsSalud reafirma su compromiso con una maternidad digna y segura

En el marco del Día Internacional del Obstetra, Essalud rinde homenaje a las y los obstetras que, con profesionalismo y entrega, acompañan a las mujeres en todas las etapas de su vida reproductiva, asegurando una atención integral, respetuosa y segura para madres y recién nacidos en todo el país.

“Nuestro reconocimiento a cada obstetra por su compromiso en garantizar que las gestantes reciban un cuidado integral, oportuno y humanizado. Gracias a su labor, salvamos vidas y brindamos esperanza a miles de familias peruanas”, destacó el Dr. Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de Essalud.

La labor de las y los obstetras en Essalud es clave para fortalecer la atención primaria en salud, acercando los servicios a las comunidades y previniendo complicaciones. Además, impulsan el desarrollo del talento humano en salud, mediante capacitación y actualización permanente; y consolidan la humanización de los servicios, al promover partos respetuosos, acompañamiento emocional y un trato digno para cada madre y su familia.

En esta fecha especial, Essalud reafirma su compromiso con una maternidad saludable y segura para que cada mujer reciba la atención que merece, y cada recién nacido llegue al mundo en condiciones de bienestar y cuidado.