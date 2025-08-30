Día del Neumólogo Peruano: Más de 8 700 mil atenciones se brindaron en el Servicio de Neumología del Hospital Almenara

Cada 30 de agosto se conmemora en el Perú el Día del Neumólogo Peruano, una fecha para reconocer la labor de los médicos especialistas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan al sistema respiratorio.

De enero a fines de julio de este año, el Servicio de Neumología del Hospital Nacional Guillermo Almenara atendió a 8 766 pacientes. Las principales patologías tratadas fueron asma, neumonía y tuberculosis. En relación con esta última enfermedad, entre enero y junio de 2025 se procesaron 18 820 pruebas en el Laboratorio de Micobacterias, de las cuales 920 resultaron positivas a Tuberculosis.

El doctor Víctor Flores Dextre, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Almenara, destacó que “lo más importante en la lucha contra la tuberculosis es la detección temprana y el inicio oportuno del tratamiento, sobre todo en los casos drogorresistentes”.

En esta fecha conmemorativa, el especialista recordó que durante la temporada de bajas temperaturas aumentan las infecciones respiratorias, y que los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son más vulnerables a complicaciones.

Finalmente, Essalud recomienda a la población tomar medidas preventivas para proteger la salud pulmonar: abrigarse de acuerdo al clima, ventilar los ambientes cerrados y el transporte público, evitar la exposición a ambientes contaminados, no fumar ni permanecer en lugares con humo de tabaco, y cumplir estrictamente con los controles y tratamientos médicos.

Asimismo, se exhorta a no subestimar síntomas como tos persistente, fiebre intermitente o dificultad para respirar. En esos casos, acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.