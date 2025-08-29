Diabetes sin control: 1 de cada 2 pacientes no monitorea su glucosa en casa

Una reciente encuesta nacional revela un dato preocupante, apenas el 49 % de personas diagnosticadas con diabetes cuenta con un glucómetro en casa. Esto significa que más de la mitad de los pacientes no realiza un control regular de su glucosa, a pesar de que esta enfermedad requiere monitoreo constante para evitar complicaciones graves. Además, el mismo estudio realizado por la encuesta Diabetes sin barreras, identificó que el 41.7 % de los evaluados presenta un riesgo alto, muy alto o probable de tener diabetes tipo 2.

Asimismo, un 17.4 % mostró niveles alterados de glucosa en mediciones realizadas en campo, sin haber recibido un diagnóstico previo, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el acceso a herramientas básicas de control y de promover una mayor educación en torno al autocuidado.

Contar con un glucómetro en casa es una medida básica de control para cualquier persona con diabetes. Su uso frecuente permite identificar a tiempo desequilibrios en los niveles de azúcar, tomar decisiones informadas y evitar episodios de hipoglucemia o hiperglucemia. La falta de monitoreo, por el contrario, puede llevar a emergencias que podrían haberse evitado con una simple medición. Entre los principales beneficios de tener un glucómetro en casa destacan:

Permite detectar variaciones de glucosa de forma inmediata, incluso antes de que aparezcan síntomas.

Facilita el seguimiento del tratamiento indicado por el médico.

Ayuda a entender cómo la alimentación, el estrés o el ejercicio afectan los niveles de glucosa.

Evita la necesidad de acudir frecuentemente a centros de salud solo para monitoreo.

Empodera al paciente para tomar un rol activo en el control de su salud.

Aunque las tiras reactivas para medir glucosa están incluidas en el PEAS y aprobadas para ser recetadas tanto en el Minsa como en EsSalud, en la práctica su acceso sigue siendo irregular y no se garantiza su entrega. De hecho, solo el 23.5 % de las personas las adquiere con frecuencia, reflejando que tampoco es asumido como una herramienta esencial en los hogares con pacientes con diabetes. El glucómetro no es un lujo, es un instrumento que debería estar al lado del tensiómetro y el termómetro en cada casa donde hay una persona con diabetes. No se puede controlar lo que no se mide, y la diabetes no es la excepción.