Álvaro Vidal Rivadeneyra: exministro de Salud de Alejandro Toledo falleció a los 82 años

A los 82 años, se confirmó el fallecimiento del exministro de Salud en el Gobierno de Alejandro Toledo, Álvaro Vidal Rivadeneyra. La noticia fue compartida a través de un pronunciamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

CARRERA POLÍTICA DE VIDAL RIVADENEYRA

Vidal Rivadeneyra no solo participó en la gestión de Toledo Manrique, sino que también formó parte del equipo técnico que estuvo con el exmandatario Ollanta Humala en las elecciones generales del 2011. En aquel año, fue designado como presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud) hasta el 2012.

No solo la UNMSM fue la entidad que se pronunció al respecto del deceso, sino que también, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, entidad que difundió un pronunciamiento y lamentó esta pérdida que enlutece el sector salud.

"El Secretariado Ejecutivo Nacional de la FTCCP expresa sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del Dr. Álvaro Vidal R., compañero incansable en la lucha por una salud digna para todos y todas. Su legado como expresidente del Seguro Social de Salud y su compromiso con la justicia social vivirán siempre en nuestras memorias y acciones", posteó.