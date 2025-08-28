Essalud concluyó de atender lista de espera de cirugías de oftalmología del Hospital de Especialidades Quirúrgicas

En su primer año de funcionamiento, el Hospital de Especialidades Quirúrgicas de la Red Prestacional Rebagliati de Essalud realizó más de 4,200 procedimientos de las especialidades oftalmología, traumatología y cirugía general. La mayor demanda se registró en el primer servicio, con 3263 cirugías. Estas atenciones permitieron eliminar la lista de espera de pacientes que requerían una intervención, un logro en beneficio de los asegurados.

Estas acciones se enmarcan en el eje “Incrementar la producción asistencial” de la gestión del Dr. Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de Essalud. Con estos resultados, Essalud refuerza su compromiso de brindar atención quirúrgica eficiente, oportuna y de calidad, beneficiando a miles de asegurados.

La mayoría de las cirugías de oftalmología fueron parte de tratamientos de patologías graves de la mácula, como retinopatía diabética e hipertensiva, degeneración macular asociada a la edad, glaucoma neovascular y trombosis retinal. Estas enfermedades pueden provocar ceguera irreversible si no se tratan a tiempo.

La especialista en oftalmología Janet Osorio del Castillo destacó el impacto del servicio. “Hoy nuestros pacientes acceden a procedimientos que antes podían demorar meses. Nuestro mayor logro ha sido atender a tiempo, evitando que pierdan la visión por falta de un procedimiento oportuno. Aquí tratamos al paciente de manera integral, reconociendo su valor como persona y no solo como enfermedad”, afirmó.

Asimismo, los servicios de traumatología y cirugía general realizaron cerca de 1 000 intervenciones. Además, el hospital, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, proyecta incrementar la complejidad de sus procedimientos en los próximos meses, incorporando también cirugías de catarata.