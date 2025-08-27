Lenacapavir: aprueban en Europa uso de la vacuna para prevenir el VIH

Una luz de esperanza al final del túnel. Tras varios años de investigación por parte de los médicos, la Comisión Europea (CE) informó que se aprobó el uso del fármaco conocido como Lenacapavir, con el propósito de proteger a las personas del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) por un tiempo de seis meses.

De acuerdo a las investigaciones que se han realizado, la inyección ha demostrado ser eficiente ante los tratamientos alternativos que han surgido ante el incremento de casos de VIH en el mundo que supera los millones.

NACIONES DÓNDE SE APLICARÁ LA INYECCIÓN

Tras aprobarse el uso de Lenacapavir como un fármaco de profilaxis previa a la exposición, también conocida como PrEP, podrá inyectarse en las naciones miembros de la Unión Europea y otros territorios como Liechtenstein, Islandia y Noruega.

Cabe mencionar que, esta autorización sucede 30 días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendara la inoculación de esta vacuna dos veces al año. Además, diversas autoridades de Sudamérica buscarán que también se use en esta parte del planeta.