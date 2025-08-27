Más de 43 mil niños superan la anemia gracias a intervenciones impulsadas por Essalud

El Seguro Social de Salud (Essalud) logró que 43 538 niños, de 12 a 18 meses de edad, se recuperen de la anemia entre los meses de enero y julio del presente año. Ello gracias a un tratamiento oportuno y al trabajo coordinado de sus establecimientos de salud. Así, se evita que esta enfermedad silenciosa afecte el crecimiento y el desarrollo de los más pequeños.

“La anemia no se ve, pero daña al retrasar el desarrollo del cerebro y el crecimiento de los niños. Por eso, es importante llevarlos al establecimiento de salud para sus controles y solicitar el descarte oportuno”, afirmó el presidente ejecutivo de Essalud, Dr. Segundo Acho Mego.

Asimismo, como parte de su plan de actividades para reducir la anemia en madres y niños, Essalud impulsa acciones concretas como el tamizaje gratuito en todos los menores de 36 meses y en gestantes aseguradas, así como el seguimiento médico de cada caso diagnosticado para garantizar la recuperación y el aumento de hemoglobina.

Además, los establecimientos de salud programan talleres con sesiones demostrativas sobre alimentos ricos en hierro. En la Red Prestacional Sabogal, el Hospital I Octavio Mongrut Muñoz realizará uno de estos talleres hoy miércoles 27 de agosto a las 10:00 a. m. La capacitación está dirigida a madres con niños menores de 36 meses, gestantes y adolescentes mujeres.

Esta estrategia, desarrollada bajo el lema nacional “¡Niños sin anemia, su futuro depende de ti!”, se articula con el Plan Multisectorial del Gobierno para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil en el Perú. Así, se refuerza el compromiso de trabajar juntos por un futuro más saludable para la niñez.

Con estas acciones, que cuentan con el liderazgo de gerentes y directores de todas las redes prestacionales y asistenciales, Essalud reafirma su compromiso de garantizar que cada niño asegurado reciba atención oportuna, insumos adecuados y un acompañamiento constante para crecer sano y fuerte.