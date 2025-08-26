Minsa alcanzó los 107 traslados aeromédicos a pacientes de zonas más alejadas del país

NOTA DE PRENSA

¡Cerrando brechas! En lo que va del 2025, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), realizó el traslado aeromédico de más de 107 pacientes en estado crítico y provenientes desde las distintas regiones del país para ser atendidos por diferentes emergencias médicas y derivados hacia hospitales o institutos especializados de Lima.

Con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS), el SAMU realiza este transporte aeromédico, siendo Huánuco, Piura, Huancavelica y Pucallpa las regiones con mayor demanda. Asimismo, entre los diagnósticos por lo cual se realizan estas evacuaciones médicas están las malformaciones cardiacas, pacientes con ventilación mecánica, infecciones respiratorias, grandes quemados, entre otras.

El ministro de Salud, César Vásquez, destacó que estos traslados benefician a la población de escasos recursos que se encuentran en lugares poco accesibles, mejorando así su acceso a los servicios de salud para disminuir la mortalidad por casos de urgencias y emergencias.

“Este proceso se inicia con una solicitud de referencia del establecimiento de salud de origen a otro con mayor capacidad resolutiva y nosotros actuamos de inmediato”, precisó.

Además, la directora ejecutiva de la Dirección de Servicios de Atención Móvil de Urgencias del Minsa, María Inés Quiroz, indició que el proceso de estos desplazamientos se inicia cuando un equipo de especialistas del SAMU viaja a la localidad donde se encuentra el paciente y lo evalúa y prepara para que el traslado sea óptimo.

Durante el viaje, se monitorea el estado de salud de la persona con equipos médicos de última tecnología. En la capital, las ambulancias utilizan el equipamiento y recurso humano especializado para el transporte asistido de los pacientes, desde el aeropuerto hasta los hospitales o institutos especializados, para continuar su tratamiento.

DATO

Desde el año 2018, se ha trasladado a 1182 pacientes de regiones como Puno, Ucayali, Huánuco, Piura, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Apurímac.