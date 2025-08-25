FDA suspende vacuna contra la chikungunya tras reportar muertes y hospitalizaciones en EEUU

El Gobierno de Estados Unidos decidió suspender la aplicación de la vacuna Ixchiq contra la fiebre chikungunya, luego de que estudios clínicos revelaran efectos adversos severos, entre ellos la muerte de tres personas y la hospitalización de otras 21. La medida fue adoptada el último viernes por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que señaló que el beneficio clínico del fármaco “no ha sido confirmado”.

“NO ES SEGURA PARA LA SALUD PÚBLICA”

De acuerdo con el informe de la FDA, la vacuna, aprobada en noviembre de 2023 bajo un proceso acelerado, podría incluso estar causando una enfermedad similar a la chikungunya. La institución concluyó que el medicamento “no tiene beneficios que superen los riesgos” y advirtió que su administración representaría un peligro para la salud de la población adulta, para la cual había sido autorizada.

La suspensión constituye un duro revés para el programa internacional de prevención de esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, especialmente en zonas tropicales y subtropicales donde la chikungunya ha presentado brotes recurrentes en los últimos años.

LABORATORIO VALNEVA RESPONDE

Tras conocerse la decisión, Thomas Lingelbach, director ejecutivo del laboratorio Valneva, emitió un comunicado en el que aseguró que la compañía mantiene su compromiso con la salud mundial y buscará garantizar el acceso a la vacuna en otras regiones. Sin embargo, reconoció la preocupación por el impacto financiero de la suspensión, que ya se reflejó en los mercados con una caída de casi el 25 % en sus acciones al inicio de esta semana.