Día de la Urología Peruana: Essalud impulsa detección temprana de cáncer de próstata

El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes en varones. En Essalud se diagnostican un promedio de 1500 casos al año a nivel nacional. Frente a esta realidad, el Hospital Rebagliati hace un llamado a la población masculina para que den prioridad a la prevención y chequeos médicos, claves para salvar vidas.

El doctor Mariano Cuentas Jara, jefe del Departamento de Urología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, sostiene que los hombres, desde los 50 años de edad o de 45, si tienen antecedentes familiares, deben acudir a sus controles preventivos. Estos incluyen la prueba de antígeno prostático específico (PSA) y la evaluación clínica mediante el tacto rectal.

“La detección temprana marca la diferencia. Cuando identificamos la enfermedad en sus estadios iniciales la posibilidad de curación es mucho mayor y las secuelas son mínimas”, afirmó el médico en el marco del Día de la Urología Peruana, el cual se celebra hoy 24 de agosto.

Agregó, que se debe estar atento a los signos de alarma. Estos son sangrado o ardor al orinar, masas palpables en testículos o abdomen y dolor persistente en la zona pélvica. Estos síntomas deben motivar la consulta inmediata con el urólogo.

Tecnología de vanguardia

El Departamento de Urología del Rebagliati es pionero en Essalud en el uso de tecnología láser para el tratamiento endoscópico de cálculos renales y para la enucleación prostática. Asimismo, realiza cirugías laparoscópicas para nefrectomía de donantes en trasplante renal y complejas reconstrucciones de vejiga y uretra.

En lo que va del año, junto con el Departamento de Trasplantes, se han realizado 35 trasplantes renales, provenientes de donantes cadavéricos y vivos, lo que representa más del 50% de la meta anual.

El hospital también impulsa la incorporación de la cirugía robótica, que permitirá alcanzar niveles de precisión aún mayores y consolidará al Rebagliati como un referente de alta complejidad en el país.

Además, el hospital Rebagliati cumple un rol formador. Actualmente, el Departamento de Urología cuenta con 12 médicos residentes de distintas universidades, quienes se preparan para convertirse en los futuros especialistas que darán continuidad a la excelencia en esta disciplina.

Con prevención, diagnóstico oportuno y tecnología de vanguardia, el Hospital Rebagliati reafirma su compromiso con la salud urológica de los asegurados y su liderazgo como hospital emblemático de alta complejidad en el Perú.