Más de 9000 familias han encontrado un “hogar lejos de casa” gracias a la Casa Ronald McDonald Essalud

“Aquí no solo encuentran un techo, sino esperanza en momentos muy difíciles”. Con estas palabras, el presidente ejecutivo de Essalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó el trabajo de la Casa Ronald McDonald Essalud durante una reciente visita a sus instalaciones.

Este albergue, que funciona gracias a un convenio institucional desde el 2014, ofrece alojamiento y acompañamiento a los niños que llegan a Lima para recibir trasplantes, cirugías y tratamientos médicos de alta complejidad en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, junto a sus familias.

El titular de Essalud subrayó que este modelo innovador ha permitido que más de 9000 familias provenientes de distintas regiones del país encuentren un “hogar lejos de casa”. “Cuando una familia no sabe a dónde ir y encuentra un lugar que le brinda ayuda humanitaria, eso es invaluable. Aquí se mantiene la unión familiar, la fortaleza y la esperanza en medio de la adversidad”, expresó el Dr. Acho Mego.

La Casa Ronald McDonald Essalud ofrece mucho más que un lugar donde dormir. Con 22 habitaciones y 64 camas debidamente acondicionadas, brinda transporte y cuidado integral en un entorno de amor y acompañamiento psicológico. Todo el soporte es clave para favorecer la recuperación de los pacientes y representa un alivio anímico y económico para las familias que, lejos de su tierra, luchan junto a sus hijos contra enfermedades graves.

El presidente ejecutivo de Essalud anunció que la institución evalúa la formulación de un marco normativo que permita replicar este modelo en todo el país, de manera que más familias aseguradas puedan acceder a este tipo de apoyo durante el tratamiento de sus hijos.

La visita contó con la presencia del gerente de la Red Prestacional Rebagliati, Dr. Aurelio Orellana Vicuña, y del director ejecutivo de la Asociación Casa Ronald McDonald Perú, Jonathan Rossi, entre otras autoridades de Essalud.

En más de una década de funcionamiento, la Casa Ronald McDonald Essalud se ha convertido en un aliado estratégico para la institución. Gracias a esta cooperación, miles de familias aseguradas han podido mantenerse unidas frente a la enfermedad de sus hijos, lo que refuerza el compromiso de Essalud con una atención integral que combina calidad médica con un trato humanizado para los asegurados.