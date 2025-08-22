Alternativa saludable: biólogas peruanas lanzan gaseosa sin aditivos y 100% natural

En un mercado cada vez más exigente con lo que consume, dos egresadas de la Universidad Nacional Agraria La Molina sorprendieron con una propuesta innovadora: La Aromática, una gaseosa natural y carbonatada elaborada a base de hierbas peruanas. Mailin Izquierdo y Leslie Valdeón, creadoras del proyecto, apuestan por un producto saludable que se diferencia de las bebidas ultraprocesadas.

ALTERNATIVA SALUDABLE Y CON IDENTIDAD PERUANA

Elaborada con aceites esenciales de plantas aromáticas cultivadas en distintas regiones del país, la gaseosa no utiliza colorantes, edulcorantes ni conservantes artificiales. Según sus fundadoras, el sabor no imita a una hierba específica, sino que es un mix único que evoca muña, toronjil o hierba luisa, y que busca transmitir una experiencia distinta al consumidor.

La idea nació durante un curso de Fitoquímica, bajo la guía de su profesor Fermín Arévalo. Tras recibir asesoría en la incubadora Incuba Agraria, las jóvenes transformaron el proyecto académico en un emprendimiento. Hoy, la bebida se comercializa en botellas de vidrio de 300 ml a S/7, principalmente mediante pedidos en redes sociales, mientras gestionan el registro sanitario para llegar a tiendas naturistas y orgánicas.

INNOVACIÓN CON IMPACTO SOCIAL

Más allá de ser una bebida saludable, La Aromática busca poner en valor la riqueza de las plantas aromáticas peruanas y abrir oportunidades para comunidades rurales que las cultivan. “Queremos que la gente conozca esta diversidad y la consuma en nuevas formas”, señalaron sus creadoras. La propuesta coincide con la creciente tendencia global hacia el consumo responsable y natural, reforzando el atractivo de este emprendimiento con sello peruano.