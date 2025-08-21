Banco de sangre del hospital Almenara de Essalud implementa inteligencia artificial para rápida atención y máxima seguridad

El Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Essalud dio un paso decisivo hacia la excelencia y la seguridad en la atención. Implementó un sistema digital que garantiza el control de calidad y cero errores en cada etapa del proceso transfusional. Además, permite el seguimiento de cada unidad de sangre o componente, desde la donación hasta su administración al paciente.

La Dra. Roxana Gamarra Lazo, jefa del Departamento de Patología Clínica de la Red Prestacional Almenara de Essalud, explicó que el nuevo sistema digitaliza, de manera segura y en tiempo real, la gestión del banco de sangre. Gracias a ello, el tiempo de atención a los donantes se reduce de cinco a dos horas. Además, se refuerza la hemovigilancia, es decir, el seguimiento desde la captación hasta la transfusión de sangre.

Este procedimiento incluye el registro del donante, entrevista médica, selección, toma de muestras, análisis, pruebas de laboratorio, almacenamiento y distribución de los hemocomponentes (cada una de las partes en que se separa la sangre donada, como glóbulos rojos, plasma o plaquetas) a los servicios clínicos.

Este sistema digital, puesto en servicio desde julio, utiliza tablets para el registro de donantes y verificación de sus identidades, mediante consulta con RENIEC, lo que evita suplantaciones. Además, pantallas gigantes muestran la ubicación y el avance de cada donante en tiempo real, optimizando el orden de atención.

Asimismo, cada unidad de sangre o componente tiene un código único, el cual se relaciona con el historial del donante y el receptor. Ello permite un seguimiento preciso ante cualquier eventualidad y fortalece las acciones de vigilancia.

En tanto, los profesionales de la salud del banco de sangre han sido capacitados sobre protocolos de bioseguridad y el uso de la herramienta digital. Con ello, se eliminan errores de transcripción, se reduce el uso de papel y se acortan los tiempos operativos, sin comprometer la seguridad.

“Esta implementación no solo mejora la atención, sino que refuerza nuestro compromiso con la seguridad transfusional y la mejora continua, en beneficio de nuestros pacientes asegurados”, destacó la Dra. Gamarra.

Desde enero de 2025, el Banco de Sangre del hospital Almenara ha procesado 1 886 unidades de sangre. Durante sus diferentes etapas se garantizó la validación digital de la información, la correcta cadena de frío y la verificación cruzada previa a la transfusión.

Los profesionales de la salud exhortaron a los ciudadanos a participar de las campañas de donación de sangre, y recordaron que cada unidad de sangre puede salvar tres vidas.