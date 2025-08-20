Hospital Almenara de EsSalud aumenta capacidad de atención para trasplantes de médula ósea

El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Essalud implementó cuatro habitaciones para realizar trasplantes de médula ósea. Los ambientes cuentan con filtros de alta eficiencia y sistemas especiales de aire, que reducen el riesgo de infecciones en pacientes que acceden al procedimiento. Con esta mejora, el hospital Almenara podrá realizar hasta cinco trasplantes mensuales, cifra que supera a las dos intervenciones que se realizan actualmente.

“Nuestro objetivo es eliminar la lista de espera, que en la actualidad es de 18 pacientes, y realizar entre 20 y 24 trasplantes en el segundo semestre del año”, manifestó la doctora Carmen del Villar Alarcón, jefa del Servicio de Hematología Clínica del hospital Almenara. Agregó que este tipo de trasplante reemplaza células madre enfermas o dañadas de la médula ósea por células madre sanas.

Además, la médica detalló que el procedimiento contribuye a tratar algunas neoplasias hematológicas. “El éxito de esta labor es posible gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario altamente capacitado, conformado por médicos hematólogos, enfermeras, nutricionistas y personal de laboratorio, cuyo compromiso garantiza la calidad y seguridad de cada procedimiento”, sostuvo.

Con la implementación de estas cuatro habitaciones, el hospital Almenara refuerza su liderazgo como centro de referencia nacional en enfermedades hematológicas. Esta acción de la gestión del presidente ejecutivo de Essalud, Dr. Segundo Acho Mego, da prioridad a la innovación, la excelencia médica y al bienestar de los asegurados.