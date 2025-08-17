Ni la menta ni el eucalipto: Esta es la mejor hierba medicinal que sirve para curar la gripe y el dolor de garganta

El tomillo (Thymus vulgaris) es una de las hierbas medicinales más utilizadas en la fitoterapia por sus múltiples beneficios para la salud. Investigaciones recientes han confirmado lo que la medicina tradicional ya practicaba desde hace siglos: esta planta aromática posee propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a aliviar síntomas propios de infecciones respiratorias como resfriados, tos o dolor de garganta.

Una planta con compuestos activos valiosos

La eficacia del tomillo radica en la presencia de compuestos como el timol y el carvacrol, aceites esenciales capaces de frenar el crecimiento de bacterias y hongos. Estudios publicados en la revista científica MDPI destacan su potencial como alternativa frente a microorganismos resistentes a los antibióticos, lo que refuerza su valor como complemento natural en la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias y bucales.

Además, sus flavonoides y compuestos fenólicos ejercen una acción antiinflamatoria al modular la producción de citocinas relacionadas con procesos inflamatorios. Este efecto, según reportes recogidos en PubMed Central, abre la posibilidad de usar extractos de tomillo como apoyo en terapias contra enfermedades inflamatorias crónicas y en la reducción de molestias como la tos persistente o la bronquitis.

El tomillo también destaca por su capacidad antioxidante, gracias a componentes como el ácido rosmarínico, que actúan contra el daño celular ocasionado por radicales libres. Consumido en infusiones, jarabes caseros o como condimento culinario, no solo favorece la descongestión respiratoria, sino que también contribuye a proteger al organismo del envejecimiento prematuro y de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo.