¿La usarías? Científicos crean pasta dental a base de cabello humano que podría regenerar los dientes

Científicos británicos prueban una pasta de dientes con queratina que imita la estructura del esmalte y frena el avance de las caries.

En Reino Unido, un equipo de investigadores del King's College de Londres (KCL) trabaja en una solución poco convencional para combatir el desgaste dental: una pasta de dientes elaborada con queratina extraída del propio cabello. Esta proteína, presente también en la piel y en la lana, mostró capacidad para reconstruir el esmalte y frenar el avance temprano de las caries, al generar una barrera protectora que interactúa con los minerales de la saliva.

Una alternativa ecológica y biocompatible

La autora principal del estudio, la investigadora doctoral Sara Gamea, explicó que la queratina representa una vía innovadora para sustituir las resinas plásticas usadas en odontología, las cuales son menos duraderas y potencialmente tóxicas. El proyecto emplea materiales biológicos de desecho, como el cabello y la piel, lo que lo convierte en una propuesta sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Los ensayos demostraron que, al aplicarse sobre la superficie del diente, la queratina crea una estructura cristalina que replica la composición y el comportamiento del esmalte original. Este “andamio” continúa incorporando de manera natural iones de calcio y fosfato presentes en la saliva, formando con el tiempo una nueva capa protectora capaz de resistir la erosión causada por ácidos, higiene deficiente o envejecimiento.

El especialista en prostodoncia del KCL y coautor del trabajo, Sherif Elsharkawy, destacó que, a diferencia de huesos o cabello, el esmalte dental no se regenera por sí mismo. Según indicó, con los desarrollos técnicos y alianzas industriales adecuadas, en un par de años podría comercializarse un dentífrico capaz de fortalecer la dentadura utilizando nada más que un simple corte de pelo.