Essalud conmemora el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente con actividades en todo el país

Essalud conmemoró el 13 de agosto el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente, instituido por la Ley N° 30023, con actividades en todos sus centros asistenciales del país. La iniciativa busca fortalecer la atención centrada en la dignidad humana, la empatía en el acto médico y el vínculo entre pacientes y profesionales de la salud.

La actividad central es el webinar “La salud es tu derecho, el buen trato es nuestro deber”, realizado en el marco de las celebraciones por el 89.° aniversario institucional, organizado por la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización. El seminario virtual reunió experiencias y buenas prácticas internacionales para motivar a los colaboradores a optimizar el trato al paciente.

Así, el webinar convocó a profesionales de todas las redes prestacionales de Essalud para escuchar las ponencias de los reconocidos especialistas Dr. Enrique Casalino, director médico de la Asistencia Pública - Hospitales de París, y del Dr. Ángel Gustavo Díaz, presidente de la Asociación Argentina de Enfermería para el Desarrollo de la Ciencia del Cuidado. Asimismo, la charla virtual fue aperturada por el gerente general (e) de Essalud, Hernán García.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización de Essalud, Dr. Luis Hurtado Samaniego, destacó que la calidad y la calidez no son opuestas, sino complementarias. “La atención segura, técnica y eficiente se convierte en verdaderamente transformadora cuando se humaniza; cuando quien la recibe sabe que no es un número, sino una persona con miedos, historia y sueños”, manifestó.

Con estas acciones, Essalud avanza en la implementación de su estrategia para fortalecer la cultura de humanización en todos los centros asistenciales del país, reforzando así la política institucional de buen trato al paciente.