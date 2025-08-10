Essalud: Más de 500 personas participaron en carrera de INCOR que promueve la salud cardiovascular

Essalud, mediante su Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), realizó la carrera “Corre con el Corazón 2025”. El evento deportivo y familiar, reunió a más de 500 participantes, entre trabajadores, pacientes y sus familias, quienes recorrieron rutas de trote y caminata adaptadas a diferentes niveles. El objetivo fue promover la salud cardiovascular y la integración.

La jornada, realizada el domingo 10 de agosto desde las 7:00 a.m., se convirtió en una verdadera fiesta de vida saludable. Pacientes trasplantados de corazón, junto a otros que han superado enfermedades cardiovasculares, demostraron que mantenerse activos es clave para una recuperación exitosa. Ellos fueron alentados por personal de salud, familiares, asegurados participantes y público en general.

“El infarto es la primera causa de muerte en el mundo. Por ello, EsSalud e INCOR estamos promoviendo hábitos saludables, como la actividad física, que es fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida”, destacó el Dr. Luis Buleje Terrazas, director del INCOR.

El evento también contó con la participación de Perú Runners y marcas auspiciadoras. Asimismo, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) realizó una activación especial para fomentar la actividad física como base de una vida saludable.

Durante la mañana, los asistentes disfrutaron de un ambiente seguro y alegre, gracias al despliegue de equipos médicos y de seguridad. Al finalizar la carrera, se llevaron a cabo dinámicas recreativas, sorteos y actividades de integración.

“Corre con el Corazón” formó parte del calendario de actividades por el 33° aniversario del INCOR y el 89° aniversario de Essalud. Por la celebración del instituto también se incluyen eventos científicos y de reconocimiento a la labor del personal, reafirmando el liderazgo de la institución como referente nacional en medicina cardiovascular.