"Ojo seco": alertan sobre el aumento de afecciones oculares durante el invierno

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que durante el invierno se incrementa el riesgo de sufrir afecciones oculares como ojo seco, conjuntivitis alérgica, blefaritis, fotofobia e inflamación de vías lagrimales.

Dichas condiciones surgen por la exposición al aire frío, seco y alérgenos ambientales típicos de la estación. El ojo seco genera irritación, enrojecimiento y sensación de arenilla, mientras la conjuntivitis causa picazón y lagrimeo excesivo.

Según el Minsa, la blefaritis produce inflamación en bordes de párpados asociada a la resequedad ambiental. Paralelamente, las bajas temperaturas pueden inflamar las vías lagrimales, agravando las molestias oculares. La fotofobia (sensibilidad a la luz) también se reporta como consecuencia frecuente durante esta época.

Medidas preventivas

Para reducir riesgos, la entidad recomienda:

- Uso de lentes oscuros que protejan del viento y radiación UV.

- Aplicación de lágrimas artificiales recetadas por oftalmólogos.

- Hidratación constante mediante consumo adecuado de agua.

- Adicionalmente, se insta a evitar frotarse los ojos para prevenir mayor irritación.

Protocolo ante síntomas

El Minsa enfatiza que, ante cualquier síntoma persistente, la población debe acudir inmediatamente a establecimientos de salud. La atención temprana previene complicaciones en estas patologías estacionales, cuyo diagnóstico requiere evaluación especializada.