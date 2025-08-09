Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Minsa atendió a más de 2.5 millones de personas con pertinencia cultural

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) conmemora esta importante fecha con más de 2.5 millones de pobladores indígenas, originarios y afroperuanos atendidos con pertinencia cultural -desde el año 2023 a la fecha- que accedieron a los servicios de salud respetando su lengua, sus costumbres y su historia.

El enfoque de pertinencia cultural es una prioridad de la actual gestión que lidera el ministro de Salud, César Vásquez, al reconocer que la salud es un derecho de todos, sin importar su origen.

Entre los importantes logros del Minsa, a través de la Dirección de Pueblos Indígenas (DPI), ha implementado estrategias claves para cerrar las brechas de acceso a la salud en las zonas más alejadas del país como son más de 2440 brigadas itinerantes que han llevado salud a los rincones más lejanos de la costa, sierra y selva. Estas brigadas, con mochilas llenas de medicinas y corazones comprometidos, atienden partos, curan, enseñan y escuchan.

La salud, cuando se brinda con empatía y dignidad, sana el cuerpo y también el corazón.

Otro de los logros destacados es la calificación de 242 establecimientos de salud para brindar atención con pertinencia cultural que representa la integración de los saberes ancestrales con la medicina moderna. Un mensaje claro de que la cultura también sana.

Así también, se han ejecutado 221 talleres con los que se han fortalecido los conocimientos de los agentes de salud comunitaria quienes actúan como un puente vital entre el saber médico y el conocimiento ancestral. Su dedicación mejora la vida de miles de familias.

Con esta iniciativa, el Minsa reafirma su compromiso de continuar trabajando por la salud integral de las poblaciones indígenas, garantizando servicios de calidad, accesibles y con pertinencia cultural, consolidando una gestión que valora y respeta la diversidad cultural del Perú.