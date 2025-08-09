EE.UU. aprueba unas gotas que corrigen la visión sin cirugías

Adiós a los anteojos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado unas nuevas gotas para mejorar la visión de personas con presbicia sin necesidad del uso de anteojos.

Las gotas se llaman VIZZ y están compuestas por un principio activo llamado aceclidina y aunque no son las primeras con esta función, son las que menos efectos secundarios producen, ya que no afectan a los músculos del ojo.

¿Qué es la presbicia?

Cuando nos hacemos mayores, el cristalino, esa lente ocular que nos ayuda a enfocar los objetos, se puede endurecer. Normalmente, para enfocar los objetos se encoge, pero si está muy endurecido no lo hace adecuadamente, por lo que la visión se vuelve borrosa, y estas gotas ayudan a mejorar la visión.

Hasta el momento se sabe, que, la compañía farmacéutica LENZ que las fabrica, podrá lanzarlas al mercado estadounidense dentro de 3 meses.