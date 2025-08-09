Salud

Hace 43 minutos

EE.UU. aprueba unas gotas que corrigen la visión sin cirugías

Son nuevas unas gotas para mejorar la visión de personas con presbicia que no dañan los músculos del ojo.




Adiós a los anteojos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado unas nuevas gotas para mejorar la visión de personas con presbicia sin necesidad del uso de anteojos.

Las gotas se llaman VIZZ y están compuestas por un principio activo llamado aceclidina y aunque no son las primeras con esta función, son las que menos efectos secundarios producen, ya que no afectan a los músculos del ojo.

¿Qué es la presbicia?

Cuando nos hacemos mayores, el cristalino, esa lente ocular que nos ayuda a enfocar los objetos, se puede endurecer. Normalmente, para enfocar los objetos se encoge, pero si está muy endurecido no lo hace adecuadamente, por lo que la visión se vuelve borrosa, y estas gotas ayudan a mejorar la visión.

Hasta el momento se sabe, que, la compañía farmacéutica LENZ que las fabrica, podrá lanzarlas al mercado estadounidense dentro de 3 meses.


Temas Relacionados: AnteojosCienciaMedicinaOjosPresbiciaSaludVisión

También te puede interesar:

BANNER