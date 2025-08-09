Essalud reforzó su compromiso con la salud preventiva del país con FestiSalud

Essalud culminó con éxito la jornada central del FestiSalud, feria gratuita de salud integral realizada en Lima y regiones como parte de las actividades por el 89.° aniversario de la entidad.

En Lima, la actividad se llevó a cabo en Playa Miller (Jesús María) desde tempranas horas. Cientos de asegurados accedieron a servicios de medicina general, psicología, salud bucal, nutrición, vacunación contra influenza, neumococo y hepatitis B, así como tamizajes de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Bajo el lema “Prevenir es Vivir”, el FestiSalud buscó promover una cultura preventiva y acercar los servicios de salud a la población en todas las etapas de la vida.

El presidente ejecutivo de Essalud, Dr. Segundo Acho Mego, supervisó la atención brindada por más de 20 áreas técnicas y especializadas en la feria, así como el despliegue de herramientas digitales, como los teleconsultorios, el asistente nutricional Nutribot EsSalud y la plataforma educativa Teleduca.

Por su parte, los asistentes también recibieron información sobre la Línea 107 y los canales digitales de atención al asegurado. También se promovió su participación activa a través de acciones recreativas, juegos interactivos y sorteos.

Salud preventiva en todo el país

El FestiSalud continúa desarrollándose en diversas regiones del país, donde las redes asistenciales y prestacionales de Essalud replican la iniciativa enfocada en la prevención, inclusión y cercanía con la comunidad.

La feria llegó, incluso, a sectores alejados como San Antonio de El Estrecho, provincia de Putumayo, en la zona fronteriza con Colombia. El personal de salud del Centro de Atención Primaria I El Estrecho comenzó su jornada el martes 5 y la concluyó el viernes 8 de agosto.

La organización de esta feria nacional ha sido posible gracias al trabajo articulado de diversas gerencias y equipos de Essalud, en línea con los ejes de gestión impulsados por su titular, Dr. Segundo Acho Mego. Los lineamientos están orientados a brindar un servicio más humano, oportuno y accesible para todos los asegurados.