Minsa, a través del SAMU, realizó el traslado aeromédico de 85 pacientes en lo que va del año

En lo que va de 2025, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), realizó el traslado aeromédico de 85 pacientes, de los cuales 40 fueron niños y recién nacidos. Ellos fueron derivados a hospitales o institutos especializados de Lima por diferentes emergencias.

Con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS), estos pacientes vinieron desde regiones como Puno, Ucayali, Huánuco, Piura, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Apurímac.

Asimismo, el SAMU informó que se ha reportado un aumento de los traslados aéreos y terrestres en comparación al mismo periodo de 2024. De enero a julio del año pasado, se trasladó a cerca de 20 pacientes bajo esta modalidad. En lo que va de 2025, suman 85, un crecimiento de 325 %.

Gracias a esta acción coordinada, la población que se encuentran en lugares poco accesibles logra acceder a una atención médica especializada y disminuye el riesgo de mortalidad por casos de urgencias y emergencias. Este proceso se inicia con una solicitud de referencia del establecimiento de salud de origen a otro con mayor capacidad resolutiva.

Un equipo de especialistas del SAMU viaja a la localidad donde se encuentra el paciente, lo evalúa y prepara para que el traslado sea óptimo. Durante el viaje, se monitorea el estado de salud de la persona con equipos médicos de última tecnología.

En la ciudad capital, las ambulancias del SAMU utilizan el equipamiento y recurso humano especializado para el transporte asistido de los pacientes, desde el aeropuerto hasta los hospitales o institutos especializados, para continuar su tratamiento.

Desde el año 2018, gracias al trabajo conjunto entre el SAMU, la FAP y el SIS, se han trasladado a 1165 pacientes.