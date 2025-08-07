Hospital Almenara de EsSalud salva la vida de casi 700 niños al año con exitosas cirugías de apendicitis y peritonitis

Gracias a la alta especialización del personal médico del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Essalud, se salvan las vidas de cientos de menores, muchos de ellos en casos críticos de peritonitis, al realizarse cerca de 700 apendicectomías pediátricas al año

Así lo informó el doctor Raúl Solorio Aybar, cirujano pediatra del nosocomio, quien destacó la importancia de un diagnóstico temprano para evitar complicaciones mayores.

“La apendicitis es una emergencia quirúrgica frecuente. El síntoma principal es el dolor abdominal, por lo que los padres deben acudir inmediatamente a un centro médico y evitar la automedicación”, manifestó.

Detalló que entre el 30% y 40% de las intervenciones se realizan en cuadros de peritonitis, una grave infección abdominal causada por la perforación del apéndice inflamado, la cual puede derivar en sepsis o shock séptico. En estos casos, los especialistas del hospital realizan cirugías abiertas de emergencia para salvar la vida del menor.

“El diagnóstico es clínico, basado en síntomas como fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Automedicar al niño solo retrasa el tratamiento y agrava el cuadro”, advirtió Solorio Aybar.

En estadios tempranos, el hospital aplica técnicas mínimamente invasivas como la cirugía laparoscópica. En casos avanzados, se realiza una cirugía abierta con lavado profundo de la cavidad abdominal. La recuperación se completa con tratamiento antibiótico y vigilancia médica especializada.

Esta labor médica especializada del hospital Almenara se enmarca en el eje N° 3: incrementar la producción asistencial de la gestión del doctor Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de Essalud. Con este objetivo, se fortalece la capacidad resolutiva, mejora el acceso a servicios especializados pediátricos y se brinda atención oportuna y humanizada.