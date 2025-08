¿Se puede perdonar una infidelidad? Sexóloga revela las claves para decidir

Durante un reciente episodio del podcast Panamericana Digital, conducido por Iker Hiuguay, Lizzie Guzmán y Vanessa Galván, el tema de la infidelidad fue puesto sobre la mesa con la participación de Jessica Puente, sexóloga y terapeuta sexual. La especialista abordó las causas, señales y consecuencias emocionales que puede acarrear una traición en la pareja, destacando que ciertos rasgos de personalidad pueden ser determinantes a la hora de explicar este comportamiento.

¿Perdonar una infidelidad? Factores a considerar

Puente explicó que algunos perfiles psicológicos presentan mayor inclinación a la infidelidad. “De hecho, los psicólogos han identificado que los rasgos narcisistas, personas que tienen rasgos narcisistas, tienen mayor tendencia a poder tener infidelidad”, afirmó. Además, sostuvo que muchas veces las parejas notan el cambio de actitud del infiel: “Cambia de conducta, cambia su forma de ser a lo que era, ¿no? Usualmente ahí es en donde puedes identificar algunos puntos”.

A la hora de evaluar si es posible perdonar una infidelidad, la especialista señaló que no todas las situaciones son iguales. “Primero, saber si es que es recurrente o no. No es lo mismo alguien que es la primera vez, fue algo esporádico, a que alguien que viene sacando la vuelta 20 veces”, indicó. Otro aspecto importante es el tiempo de duración del engaño: “He visto casos en consulta de personas que se han enterado que tenían hijos mayores a los hijos”.

Finalmente, Jessica Puente subrayó que las consecuencias de la infidelidad no deben subestimarse, ya que pueden ir desde infecciones de transmisión sexual hasta daños emocionales profundos. “También los rasgos de esa persona. Si esa persona tiende a ser narcisista, tiende a ser infiel frecuente, o tal vez si es varón, ojo, poniéndome en un caso de pareja heterosexual machista, entonces va a tender a volver a hacerlo”, advirtió.