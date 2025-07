Docente de 43 años es el beneficiado número 100 de los cateterismos realizados en el Hospital Sabogal de Essalud

El Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (Essalud) alcanzó un importante hito médico al realizar el cateterismo cardiaco número 100 desde que inició estos procedimientos en noviembre del año pasado.

El beneficiado fue Alan Sosa Cauti, un profesor de 43 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, quien ahora podrá retomar su vida junto a sus dos hijas.

El doctor Luis Marcos López, cardiólogo del hospital, explicó que el cateterismo permite conocer con precisión el estado del corazón y de las arterias coronarias, facilitando diagnósticos certeros y tratamientos oportunos.

“El procedimiento se realizó a un paciente de 43 años con diagnóstico de insuficiencia cardiaca. Necesitábamos saber cuál era la causa de esta insuficiencia y con el cateterismo no solo lo supimos, también hicimos un diagnóstico preciso de cómo se encuentra su corazón”, explicó el especialista.

Alan expresó su agradecimiento al equipo médico de cardiología y hemodinamia del hospital. “Recuerdo que en plena operación alguien me empezó a hablar y eso me dio mucha calma y seguridad. Ya estoy estable, pero esto no termina aquí. Me han dado un régimen de supervisión y debo hacer un cambio de vida radical”, afirmó conmovido tras recibir el alta médica.

Estos procedimientos, considerados de alta complejidad, son posibles gracias al equipamiento de última generación y al talento humano con que cuenta el Hospital Sabogal.

El equipo de especialistas ha logrado, en pocos meses, posicionar al nosocomio como un referente en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en el país.