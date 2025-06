Essalud impulsa cultura de donación voluntaria y supera los 100 “Héroes de sangre” en el Rebagliati

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora hoy, el Seguro Social del Perú (Essaud), a través del Hospital Edgardo Rebagliati Martins reunió a 100 donantes voluntarios en una sola jornada de su campaña “Héroes de Sangre”, realizada el viernes 13. Esta iniciativa busca impulsar la donación voluntaria y repetitiva de sangre, un acto vital para miles de pacientes con enfermedades crónicas, leucemia o que esperaran un trasplante.

La actividad contó con la participación de figuras emblemáticas como el exfutbolista Héctor Chumpitaz, “el Capitán de América”, quien realizó su donación e invitó al público a sumarse a esta causa altruista. También participó el padre Mateo Bautista, reconocido por su labor humanitaria, quien celebró su donación número 169 con un mensaje de entrega: “Este es un acto de apertura de corazón a un paciente necesitado”.

En lo que va del 2025, el Banco de Sangre del Hospital Rebagliati ha recolectado 14,796 unidades, pero solo el 11.6% provienen de donantes voluntarios. La meta de este año es superar el 20% gracias a campañas masivas y al trabajo articulado con 49 empresas aliadas que organizan colectas externas en universidades e instituciones.

El área de donación del Rebagliati está habilitada de lunes a sábado de 7 a.m. a 3 p.m. y los domingos de 7 a.m. a 11 a.m., para que cualquier ciudadano pueda acercarse a donar y convertirse también en un héroe de sangre.