Prometedor estudio podría revolucionar el diagnóstico de celíacos

¿Solución a la vista? Un estudio reciente podría dar una luz a la difícil manera para obtener un diagnóstico para los celíacos. Según una investigación realizada por científicos australianos, esta enfermedad puede diagnosticarse por medio de un análisis de sangre sin necesidad de comer gluten, el ingrediente que se sospecha los enferma.

El estudio se publicó en la revista Gastroenterology, donde se observa que un análisis de sangre para detectar células T (las cuales se forman en la médula ósea), tuvo una alta precisión en el diagnóstico de la celiaquía, incluso en pacientes que no comieron gluten.

En la actualidad, todos los medios para diagnosticar la enfermedad requieren que el paciente coma gluten durante semanas, mientras padece síntomas molestos como diarrea, dolor abdominal e hinchazón. Esta es una de las razones por las que muchas personas no se someten a estas pruebas para evitar síntomas posteriores.

NUEVO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO

El estudio contó con muestras de sangre de 181 voluntarios entre 18 y 75 años: unos 75 padecían la enfermedad celiaca y habían seguido una dieta sin gluten por un año; otras 13 personas eran celíacas y no contaban con tratamiento; 32 tenían sensibilidad al gluten, pero no eran celíacos; y otros 61 voluntarios no tenían sensibilidad al gluten, ni padecían celiaquía.

Las investigaciones emplearon un nuevo sistema de diagnóstico desarrollado con Novoviah Pharmaceuticals, el cual obtuvo como resultado una sensibilidad de hasta el 90% para detectar la enfermedad y una especificidad del 97%, incluso en pacientes que seguían una dieta estricta sin gluten, explicó Olivia Moscatelli, autora principal de la investigación.

Aunque esta prueba da nuevas luces al abordaje en las prácticas de diagnóstico actuales, hay ciertas limitaciones como los menores de edad y pacientes que toman inmunodepresores, pues ninguno de estos grupos fue incluido en el estudio. Sin embargo, hay esperanza que la enfermedad celíaca pueda diagnosticarse sin necesidad de semanas de exposición al gluten.