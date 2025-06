Essalud reduce mortalidad en cirugías cardiacas complejas y logra más del 80% de sobrevida en trasplantes de corazón

El Seguro Social de Salud (Essalud) reafirma su liderazgo en medicina altamente especializada a través del Servicio de Cardiología Perioperatoria del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), unidad que ha alcanzado logros clínicos comparables con los mejores centros internacionales.

Este servicio cumplió 30 años y desde su creación en 1995, ha cuidado a 111 adultos trasplantados de corazón, alcanzado una tasa de sobrevida superior al 80% a nivel que lo posiciona a la par de los principales centros trasplantadores del mundo.

Actualmente, esta unidad atiende a más de 130 pacientes críticos cada mes, incluyendo personas que han sido sometidas a cirugía cardiovasculares complejas, trasplantes de corazón y quienes requieren asistencia mecánica circulatoria.

Entre sus hitos más importantes destaca la reducción de la mortalidad en cirugías de aneurisma de arco aórtico, que ha pasado de un 25-30% a tan solo un 5-7 % gracias a la aplicación de protocolos de alta especialización y un monitoreo intensivo postoperatorio.

También ha liderado el monitoreo clínico y supervisión de más de 150 implantes de corazones artificiales, entre los que se encuentran: 120 dispositivos ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) entre 70 adultos y 50 pediátricos. Además de 38 Centrimag, dispositivos de asistencia ventricular de corta duración y 1 HeartMate 3, dispositivo de asistencia ventricular de larga duración, considerado un corazón artificial portátil.

Casos emblemáticos como el de Leslie Flores, la primera paciente en el Perú en recibir un corazón artificial portátil (HeartMate 3), reflejan el nivel de desarrollo tecnológico y humano alcanzado por EsSalud a través del INCOR.

Actualmente, el Servicio de Cardiología Perioperatoria cuenta con 38 camas, distribuidas entre Hospitalización (16), Cuidados Intermedios (12) y Cuidados Intensivos (10), lo que permite brindar una atención integral y continua durante todo el proceso postoperatorio de los pacientes con enfermedades cardiovasculares complejas.

Enfoque humano

Durante la ceremonia institucional, realizada en el INCOR, para conmemorar los 30 años de creación del Servicio de Cardiología Perioperatoria, el presidente ejecutivo de Essalud, doctor Segundo Acho Mego, resaltó el papel fundamental de esta unidad en la medicina especializada del país.

“Este servicio simboliza la excelencia médica que impulsamos desde EsSalud. Felicito al equipo de INCOR por su compromiso, capacidad técnica y enfoque humano. Vamos a seguir fortaleciendo estos espacios que salvan vidas todos los días”, afirmó.

En ese mismo evento, el director del INCOR, doctor Luis Buleje Terrazas, también expresó su reconocimiento al equipo. “He sido parte de este equipo como médico cardiólogo y he visto su evolución constante. Este servicio no solo salva vidas, sino que también forma especialistas y lidera la innovación en cardiología perioperatoria en el país”, expresó.

Sobre el INCOR

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) es el único centro del Perú especializado en el diagnóstico, tratamiento e innovación en enfermedades cardiovasculares de alta complejidad. Pertenece a Essalud y es referente nacional en atención médica, formación profesional e investigación clínica.