Nuevo enfoque para pacientes con cáncer de colon: proponen incluir el ejercicio como terapia

Un hábito tan simple como el ejercicio podría convertirse en una herramienta clave para enfrentar el cáncer de colon. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine revela que el ejercicio regular puede ser más eficaz que algunos medicamentos para prevenir recaídas y prolongar la vida.

RESULTADOS PROMETEDORES

La investigación se llevó a cabo en 55 centros oncológicos de cinco países —Canadá, Australia, Reino Unido, Israel y Estados Unidos— e incluyó a 889 pacientes que habían finalizado su tratamiento de quimioterapia. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno recibió un programa de ejercicios guiado por entrenadores, mientras que el otro solo recibió información escrita sobre actividad física y nutrición.

Después de ocho años de seguimiento, los resultados fueron contundentes: quienes realizaron ejercicio en forma regular presentaron una reducción del 28% en el riesgo de recurrencia del cáncer y un 37% menos de muertes por otras causas, comparados con el grupo sin entrenamiento dirigido.

PROPONEN CONVERTIR EL EJERCICIO EN UNA TERAPIA ESTÁNDAR

Christopher Booth, médico oncólogo y coautor del estudio, calificó al ejercicio como una herramienta "accesible y poderosa" que no solo mejora la calidad de vida, sino que también contribuye a la supervivencia. El caso de Terri Swain-Collins, paciente de 62 años que mantuvo su rutina tras completar el programa, refuerza el impacto positivo del componente emocional y social del ejercicio.

Los autores del estudio recomiendan que los centros oncológicos y aseguradoras consideren integrar el ejercicio como parte del tratamiento habitual para pacientes con cáncer de colon, dada su efectividad comprobada y bajo costo. Además, destacan que la adherencia aumenta cuando se promueve un entorno motivador y con actividades agradables.